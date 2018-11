Meteo, Italia ostaggio del maltempo. E arriva la neve Previsioni

Italia ostaggio del maltempo e arriva la neve. L'Italia continua ad essere inserita in un flusso di correnti instabili che a volte generano vortici ciclonici che provocano ondate di maltempo. Dopo un'effimera pausa più asciutta nella giornata di domani, il tempo tornerà a peggiorare. Il team del sito iLMeteo.it avvisa che oggi le piogge riguarderanno il Nordovest e tutte le regioni tirreniche fino alla Calabria, e poi la Sardegna occidentale. Giovedì pausa più asciutta, mentre venerdì arriverà una perturbazione.

Da venerdì infatti tempo in rapido peggioramento su tutto il Nord, la Toscana e l'Umbria con piogge via via più diffuse. La neve tornerà a cadere moderata sulle Alpi occidentali sopra i 1000 metri di quota, dai 1200-1400 metri dei rilievi del Triveneto.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito iLMeteo.it avvisa che il maltempo si accentuerà nel corso del weekend quando una serie di vortici ciclonici si insedieranno sul mar Tirreno facendo peggiorare fortemente il tempo al Centro-Sud con nubifragi attesi sul Lazio e sulla Campania. Sanò annuncia inoltre che anche l'avvio della nuova settimana sarà martoriato dal maltempo.

