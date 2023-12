Meteo, inizia l'inverno con la "tempesta del solstizio"

Venerdì 22 Dicembre 2023, 09:07

Alle ore 4.27 si è registrato il Solstizio d’Inverno con il Sole che si è fermato nel punto più basso dell’orizzonte (solstitium, composto da sol-, «sole» e -sistere, «fermarsi»): da oggi le giornate si allungano, ma le prime 48 ore dell’inverno saranno accompagnate da venti tempestosi. L'inverno è iniziato con una violenta tempesta causata dal passaggio di un Ciclone Polare tra Svizzera, Austria e regioni balcaniche. In Italia, il ciclone porterà poche precipitazioni nevose ai rilievi alpini di confine, ma il vento sarà particolarmente intenso. Le raffiche raggiungeranno oltre i 150 km/h sulle Alpi e fino a 100 km/h in pianura, causando un eccezionale episodio di vento di Foehn, con un repentino aumento delle temperature fino a 20°C in Pianura Padana il 23 dicembre. Il vento si intensificherà anche sulle Marche e in Sicilia, con mareggiate sulle coste esposte delle Isole Maggiori. Dalla Vigilia in poi, la tempesta si attenuerà, ma potrebbero verificarsi piovaschi sulla Liguria e la costa tirrenica. Il Natale sarà mite e prevalentemente soleggiato, con nebbia al Nord.