Meteo, il freddo continua: pioggia, vento e temperature in calo al centro Sud. Le previsioni

Continua il freddo in tutta Italia. Un nuovo ciclone raggiungera il meridione con maltempo in intensificazione. Il ciclone e previsto in risalita dalla Libia dopo essersi approfondito nelle ultime ore sullo Stretto di Sicilia: acquistera potenza sulle acque ancora tiepide del Mediterraneo e causera un peggioramento sulle Isole Maggiori e sulle regioni ioniche. Dalla posizione meridionale richiamera aria polare e artica dalla Russia verso l’Italia: le temperature caleranno di nuovo nel weekend fino a valori di 8 gradi inferiori alle medie del periodo. Questa nuova perturbazione si spostera dalla Sardegna e dalla Sicilia verso Calabria, Basilicata e Puglia: sono attese anche nevicate oltre i 700 metri sulle Isole Maggiori, in seguito ed in particolare nella giornata di domani, anche su parte dell’Appennino centro meridionale. Una situazione ciclonica che insistera fino a sabato con la bassa pressione che in seguito e prevista in spostamento verso la Grecia.

Nel dettaglio, nelle prossime ore, sono attese piogge forti, temporali e nevicate in Sardegna. In Sicilia il maltempo si affaccera con rovesci e calo termico mentre sul Sud peninsulare arrivera piu lentamente. La giornata peggiore per gran parte del Sud, al momento, e prevista domani con nubifragi su tutta la fascia ionica.

Nel dettaglio, ecco le previsioni di 3B Meteo

Mercoledì 25: residue piogge si attarderanno al Nord su Piemonte ed Emilia fino al mattino, con debole neve dai 500/800m, ma in miglioramento in giornata. Più soleggiato sul resto del Nord, specie su Alpi centro-orientali e Liguria. Sulle regioni centrali qualche pioggia coinvolgerà ancora il versante adriatico con deboli nevicate oltre i 600/800m, mentre sul versante tirrenico la giornata sarà generalmente soleggiata. Al Sud il tempo sarà più instabile, per rovesci e temporali che coinvolgeranno le isole maggiori, ma anche le regioni peninsulari, specie Puglia centro-meridionale e Basilicata. Neve attesa dai 1000/1200m. Si attenuerà gradualmente il freddo e le temperature recupereranno alcuni gradi.

Giovedì 26: il cuore della circolazione depressionaria si avvicinerà alle nostre regioni meridionali e con esso anche l'instabilità tenderà a concentrarsi al Sud. Sono attesi rovesci e temporali sulle isole maggiori, seppur tendenti ad attenuarsi in Sardegna e sul sud della Sicilia, dove subentreranno parziali schiarite. I fenomeni coinvolgeranno in giornata il Sud peninsulare, soprattutto Calabria, Lucania e Puglia, con rovesci e temporali a tratti forti, seppur in attenuazione con il passare delle ore sul versante ionico. Neve dai 700/800m sull'Appennino, 1100m in Sicilia. Qualche fenomeno coinvolgerà inoltre le centrali adriatiche, mentre sul resto d'Italia il tempo si manterrà più stabile, seppur con addensamenti irregolari sulla Val Padana.

Venerdì 27: giungerà il nuovo impulso freddo dalle latitudini settentrionali che determinerà condizioni di instabilità sul versante centrale adriatico e all'estremo Sud, con la neve che potrebbe cadere nuovamente a quote basse, dai 400/500m sulla dorsale centrale adriatica, 700/800m su quella meridionale, 900/1000m in Sicilia. Condizioni più stabili interesseranno il Nord e le regioni tirreniche, pur in un contesto freddo.

Sabato 28: tempo che dovrebbe gradualmente migliorare ma saranno ancora possibili piovaschi e locali rovesci sulle regioni del medio-basso adriatico, Sardegna orientale e tra Sicilia e Calabria, quota neve generalmente oltre i 500-800m. Sempre soleggiato al Nord e in Toscana.

Domenica 29: ulteriore miglioramento, con cielo previsto sereno o poco nuvoloso su tutto il Centro-Nord. Ancora instabilità su Sicilia, localmente in Calabria e pedemontane abruzzesi. Ventilazione prevalente di Grecale a tratti forte tra venerdì e sabato. Temperature sotto la media sul versante Adriatico e localmente al Sud. Gelate al mattino al Nord.