Meteo, in arrivo la bufera di Ferragosto: brusca frenata per l'estate Previsioni

Il caldo estivo sembra stia per andare in vacanza. Da queste ore fino a Ferragosto ci saranno dei cambiamenti climatici, anche considerevoli, d'altronde, come fanno sapere i metereologi de IlMeteo.it, è proprio attorno alla metà di Agosto il tempo subisce spesso dei cambiamenti e a dirlo non siamo noi ma la statistica degli anni passati.

Previsioni. Il caldo resisterà ancora qualche giorno e dal Sud si sposterà anche al Nord Italia, ma tra mercoledì 14 e giovedì 15 agosto si concretizzerà la prima vera burrasca estiva. Arriverà una perturbazione dal Nord Europa che porterà acqua e vento con un considerevole abbassamento delle temperature . A causa del tracollo termico proprio a ridosso del Ferragosto non escludiamo la possibilità di veder nevicare sulle cime alpine, dai 3000 metri.

L'intabilità potrebbe durare fino al 18 agosto quando invece sembrerà tornare la bella stagione che però impiegherà molte difficoltà ad affermarsi, soprattutto al Nord, dove nel pomeriggio potrebbero continuare ad esserci temporali. L'estate subirà un primo duro colpo ma non basterà del tutto per farla uscire di scena.

#Meteo: #FERRAGOSTO, Grave Burrasca di Temporali sulla festa Clou dell'Estate. Vi Diciamo se Finirà la Stagionehttps://t.co/B7GnRPZvJd pic.twitter.com/IbxyNaIYmX — IL METEO.it (@ilmeteoit) 8 agosto 2019

