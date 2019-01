Temperature in picchiata: neve in Molise, Puglia e sull'Appennino. Stop per i tir a Campobasso

Nevica al Sud. Il culmine del freddo sarà tra oggi e venerdì, entro domani la neve arriverà fino alla costa sul medio e basso Adriatico e a quote basse sulla Sicilia del Nord. Nel weekend dell'Epifania le temperature saranno in graduale aumento. Sono le previsioni del centro Epson Meteo.



Nel Beneventano nevica anche a bassa quota. Disagi alla circolazione si sono registrati sulla strada statale 87 Sannitica che collega la Campania al Molise. Dopo la zona del Fortore, ricoperta di neve già da ieri sera, da questa mattina nevica anche nell'Alto Sannio, in Valle Caudina e Valle Telesina, dove però, al momento, non si registrano problemi.

Primi fiocchi di neve in Salento dove questa mattina una leggera coltre bianca ha ricoperto le campagne tra Guagnano, Salice Salentino e Veglie, imbiancando le strade e i vigneti del Negroamaro. La leggera nevicata ha interessato alcuni comuni a nord della provincia di Lecce, al confine con il territorio di Brindisi.

Divieto di circolazione per i veicoli commerciali con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate dalle 5 di questa mattina, e fino a cessata esigenza, sull'intera rete stradale della provincia di Campobasso. Lo ha disposto il Prefetto a seguito dell'ondata di maltempo con neve e ghiaccio che sta interessando il Molise. L'ondata di maltempo che interessa l'intera provincia di Isernia ha fatto segnare il primo record stagionale a Capracotta (Isernia) con un metro di neve caduta durante la notte scorsa.

Durante la notte e in mattinata raffiche di vento forte nelle Marche e deboli nevicate in varie zone tra cui Fermo e le zone terremotate dell'Ascolano e del Maceratese. A causa del forte vento un albero è caduto su un'auto in transito lungo la via Flaminia a Osimo (Ancona), colpendo il cofano e frantumando il lunotto anteriore: miracolosamente illesi i tre ragazzi a bordo.

«Tra oggi e venerdì - spiegano i metereologi - l'annunciata irruzione di aria di origine artica avrà i suoi massimi effetti. Raggiungeremo infatti il culmine del raffreddamento accentuato al Centrosud dai forti venti di tramontana e la neve, specie a fine giornata, potrà raggiungere le coste sulle regioni centrali adriatiche e in Puglia e cadrà a quote molto basse nell'immediato entroterra della Sicilia tirrenica, del Reggino e del Crotonese. Il clima risulterà molto freddo ovunque - aggiungono gli esperti - a tratti gelido con temperature fino a 8-10 gradi inferiori alle medie stagionali al Centro-Sud».

Nel fine settimana dell'Epifania, conclude il Centro Epson Meteo, ci sarà «un'attenuazione delle correnti gelide sostituite temporaneamente da afflussi più tiepidi dal Mediterraneo occidentale con un conseguente generale rialzo termico. La settimana prossima non sono previsti cambiamenti sostanziali nella circolazione atmosferica, pertanto non si escludono nuove incursioni di aria fredda sulle nostre regioni».

