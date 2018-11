Maltempo, maxi-frana nel Bellunese: molti paesi isolati

Contnuano i disagi in tutta Italia per l'ondata di maltempo. In particolare è il Veneto a soffrire con frane, smottamenti e paesi isolati.

Maltempo, distrutti anche i boschi della Grande Guerra: «Far rinascere subito le foreste della memoria»

Ore 10:41, frana nel Bellunese: paesi isolati. Una frana di terra e fango ha completamente ostruito nelle ultime ore la strada regionale 203 che collega Cencenighe con Agordo, nel Bellunese. Al momento risultano isolati i comuni a nord dello smottamento, causato dalle piogge che continuano a cadere incessanti. Si tratta, tra gli altri, degli abitati di Rocca Pietore, Colle Santa Lucia e Selva di Cadore. Nell'area stanno operando 200 vigili del fuoco provenienti da tutta la regione. Il comandante dei pompieri di Belluno Mimmo Bentivoglio sottolinea che da lunedì sono 1.250 gli interventi già conclusi dalle squadre ma ne restano da compiere ancora 250, legati soprattutto allo scoperchiamento di tetti.



Due operai sono scomparsi a Castronovo di Sicilia, in provincia di Palermo. Secondo le prime informazioni entrambi stavano effettuando dei lavori alla diga Fanaco, quando di loro si sono perse le tracce. A dare l'allarme sono stati alcuni colleghi che non vedendoli più hanno immediatamente contattato i carabinieri. Le ricerche sono rese difficoltose dal maltempo che da ore si è abbattuto su tutta la Sicilia.

Ore 10:29, Zaia: «Veneto in ginocchio, servono interventi veloci». «Siamo in ginocchio, abbiamo già previsto la chiusura di tutte le scuole. Ho chiesto già domenica scorsa l'intervento della protezione civile nazionale quando ancora c'era una situazione di calma totale. Ho chiesto agli istituti di credito dei finanziamenti speciali e di sospendere le rate dei mutui. Ho chiesto al Governo di procrastinare tutto il procrastinabile», lo dice Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, ai microfoni di Rai Radio 1. «Dopodichè tutti gli interventi: non abbiamo solo il problema di ripristinare lo status quo, cioè di far tornare tutto come prima - continua il governatore -. Se non interveniamo velocemente con finanziamenti rapidi le nostre valli si spopoleranno perché non hanno più servizi».

Ore 10:00, frana a Ischia. Allagamenti nel Napoletano. Le forti piogge che hanno colpito Ischia fin dalle primissime ore del mattino hanno fatto franare il muro perimetrale di un hotel a Casamicciola. Pietre e terreno sono giunti fino alla centrale piazza Marina, che è stata invasa da massi e detriti. Sul posto sono intervenuti polizia municipale e carabinieri che hanno interdetto l'accesso alla strada. Prima dell'alba sull'isola si è abbattuto un forte temporale e poco dopo le 6 il muro di contenimento è franato. Secondo una prima stima tecnica - fornita dagli operatori accorsi sul posto - sarebbero 300/400 i metri cubi di materiale franato. A rischio alcune attività commerciali della zona.

Un uomo è stato soccorso perchè era finito con il suo furgone in un'area allagata dalla pioggia a Panza sull'isola d'Ischia. Stesso intervento per un'altra persona bloccata dall'acqua in un sottopasso a Miliscola, zona Flegrea. Questi alcuni delle decine di interventi operati nelle ultime ore dai vigili del fuoco del comando Provinciale di Napoli che per sopperire alle numerose chiamate e per portare a termine le operazioni di messa in sicurezza delle aree danneggiate dal forte vento dei giorni scorsi ha dovuto richiamare in servizio dieci squadre in supporto a quelle già in turno. «Le richieste di soccorso riguardano perlopiù - spiegano dal Comando Provinciale - allagamenti di cantine e locali situati al di sotto dl livello stradale».

