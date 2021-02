Meteo diretta, arriva Burian: sarà il sabato più freddo dell'inverno. Allerta neve nel Lazio

Il maltempo investe gran parte del Centro e del Sud-Italia. Sarà il sabato più freddo dell’anno, in tutta Italia. Per colpa di Burian, che già ha letteralmente ghiacciato il Nord Europa. Nel nostro Paese, sole e gelo al Nord (nella notte -7 gradi in pianura, -20 a 1.500 metri) e qualche fiocco in Emilia e Piemonte occidentale; mentre al Centro-Sud ci saranno nevicate anche abbondanti. Il primo consiglio è quindi di prestare molta attenzione alle gelate notturne e nelle prime ore del giorno sulle strade.

Allerta neve e vento nel Lazio. "Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l'avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che per le prossime 24-36 ore si prevedono sul Lazio nevicate al di sopra dei 200-400 metri in calo fino a quote di pianura, specie sui settori orientali e settentrionali della regione, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanti sulle aree interne montuose.

Si prevedono temporali sui settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Si prevedono venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte. Mareggiate lungo le esposte. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta arancione per neve su Appennino di Rieti, Aniene e Bacino del Liri; allerta gialla per neve su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Bacini di Roma e Bacini Costieri Sud; allerta gialla per vento su tutte le zone di allerta del Lazio. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto". Lo comunica in una nota la Protezione Civile del Lazio.

Neve nel foggiano

Dai Monti Dauni al Gargano, nevica in tutta la provincia di Foggia e alcuni Comuni hanno deciso di chiudere le scuole. Sulle strade provinciali sono al lavoro i mezzi spargisale e spazzaneve, e al momento non si registrano particolari criticità nella circolazione. La neve sta cadendo su Monteleone, il paese più alto di tutta la Puglia; su Faeto, Biccari e Alberona, e anche sul versante nord del Gargano. Le scuole sono chiuse a Biccari, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis e Monte Sant'Angelo.

Scuole chiuse a Potenza

Una leggera nevicata sta interessando dalla notte scorsa Potenza e il resto della Basilicata, ma finora non sono stati segnalati disagi: la circolazione è regolare su tutte le principali arterie lucane. Ieri sera il sindaco del capoluogo lucano, Mario Guarente e altri primi cittadini lucani hanno disposto la chiusura per oggi delle scuole di ogni ordine e grado e la sospensione della didattica a distanza per le superiori. Secondo le previsioni, la situazione dovrebbe peggiorare nella prossime ore ed è quindi a rischio la disputa della partita del girone C della serie C, in programma alle ore 15 allo stadio Viviani tra il Potenza e la Ternana.

Le previsioni

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi. Ciclone sul Tirreno e venti gelidi. Sole e gelo al Nord salvo ultime nevicate in pianura in Emilia e sul Piemonte occidentale. Maltempo al Centro-Sud con bufere di neve sulle coste adriatiche e in Campania, a 1000 in Calabria e oltre i 1400 metri in Sicilia. Piogge sul Lazio e sulla Sardegna orientale, ma con nevicate a quote collinari. Venti tesi e taglienti dai quadranti Nordorientali.

