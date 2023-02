Meteo, freddo intenso in arrivo: da domani venti di burrasca e neve. Scatta l'allerta in alcune regioni

Meteo, allerta freddo. Nelle prossime ore una massa d'aria gelata, proveniente dall'Europa orientale, porterà un brusco calo delle temperature su tutta Italia e, prevalentemente sulle isole maggiori, un intenso peggioramento delle condizioni metereologiche. L'allerta meteo, sulla base delle ultime previsioni a disposizione, è stata emessa dal Dipartimento della Protezione Civile.

Previsioni meteo, neve (anche a bassa quota) e freddo artico: cosa aspettarsi sabato e domenica. Dalla Russia arriva il gelido NiKola

L'avviso prevede dalle prime ore di domani, lunedì 6 febbraio, nevicate sparse sulla Sardegna, al di sopra dei 500-800 m, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanti sui rilievi più alti del versante orientale. Dal primo mattino, inoltre, si prevede il persistere di venti settentrionali, da forti a burrasca, sulla Puglia e sui settori ionici ed appenninici di Basilicata e Calabria.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull'Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all'evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l'evolversi della situazione.