Meteo, inverno addio: un weekend da spiaggia con caldo e sole

Una lieve distrazione dell'alta pressione ed ecco che una veloce perturbazione è pronta a portare delle piogge su alcune regioni. Il team del sito iLMeteo.it comunica che la pressione comincerà a cedere già dal pomeriggio/sera con nubi in aumento al Nord e qualche pioggia che bagnerà la Liguria e il Veneto. Venerdì 14 sin dal mattino nubi e piogge interesseranno gli Appennini centrali e le zone adiacenti ad essi. Successivamente, nel corso del pomeriggio le piogge si estenderanno al Sud, soprattutto sui rilievi, ma pure sul Salento, sul tarantino e sulla Calabria anche con qualche temporale. Sul resto delle regioni il sole sarà già tornato a splendere.

I venti inizialmente di Libeccio (giovedì) gireranno da Maestrale per tutta la giornata di San Valentino, risultando moderati o localmente forti sul basso Adriatico e sullo Ionio. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che l'alta pressione nel weekend tornerà a prendere in mano le redini del tempo. Sia sabato sia domenica il tempo sarà prevalentemente soleggiato con clima mite e soltanto con qualche nube in più sulla Liguria e nebbie diffuse in Pianura Padana (domenica).

