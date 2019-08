Meteo, 11 città da bollino rosso. Ma a Ferragosto crollo delle temperature di 10°

L'alta pressione nord africana ha raggiunto il suo massimo di potenza e nel corso della giornata di oggi, lunedì, si toccherà il culmine del caldo. Le temperature infatti sono destinate a toccare ancora una volta picchi anche superiori ai 40°C in tutta Italia, con ancora 11 città da bollino rosso. Fortunatamente, è previsto un provvidenziale crollo del termometri per la giornata di Ferragosto.

Le previsioni meteo

Allerta caldo in tutta Italia con 11 città a bollino rosso: è il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute ad indicarlo. Le temperature roventi riguardano tutta la penisola, in particolare il centro-nord dove si registrano i picchi più alti. Caldo anche domani ma in riduzione. I bollini rossi riguarderanno infatti 6 città. L'allerta rientrerà il prossimo mercoledì. Per oggi l'allerta più alto riguarda Bolzano, Trieste, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Latina, Rieti, Campobasso, Frosinone e Perugia.

Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che il grande caldo africano avvolgerà ancora tutta l'Italia con temperature prossime ai 40°C come nelle aree interne della Sardegna, della Puglia e fino a 41°C in Umbria come a Terni. Clima bollente altresì sul resto del Paese. Al sud spiccheranno i 38°C di Benevento e di Bari. Sul resto del Centro termometri fino a 37°-38°C a Roma e Firenze e salendo verso Nord su gran parte dell'Emilia come a Bologna, Ferrara, Forlì e Cesena sotto l'afflusso bollente dei venti di Garbino. Ma è imminente un cambiamento.

Da martedì l'ingresso d'aria più mite di origine atlantica comincerà a spingere verso latitudini più meridionali la bolla calda ed irrespirabile africana. Caleranno le temperature al Nord e marginalmente al Centro. Tuttavia, il vero cambio della circolazione, si attiverà tra mercoledì e il giorno di Ferragosto quando tutto il Paese tornerà a respirare un clima decisamente diverso, nettamente meno caldo e soprattutto più salubre con temperature che potranno calare anche di oltre 10°C rispetto a questi giorni.



Ultimo aggiornamento: 12:33

