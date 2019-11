Meteo, temporali e mareggiate non si fermano: ecco dove. Scuole chiuse in diverse regioni

Il quadro meteorologico generale sull'Italia continua ad essere fortemente influenzato da una continua scorribanda di perturbazioni e vortici ciclonici, uno dei quali porterà un nuovo forte peggioramento già nella giornata di venerdì. Ma anche il weekend sembra destinato ad essere compromesso dal maltempo. La Protezione civile ha diramato un'allerta meteo di color arancione per criticità idraulica in Friuli Venezia Giulia, dalle 6 di domani alle 12 di sabato. Le zone più colpite dal maltempo saranno la costa - dove potranno verificarsi mareggiate e acqua alta - e parte della pianura. Allerta gialla invece su tutto il territorio per criticità idrogeologica. Sulla regione domani affluiranno correnti da sud-est molto umide; nel pomeriggio-sera passerà il fronte con rotazione dei venti da sud-est a sud-ovest.

#Meteo: GENOVA, AVVISO di GRAVE MALTEMPO si Attendono NUBIFRAGI tra Poche Ore su Tutta la Liguria #liguria https://t.co/bn9n0yE3ZR pic.twitter.com/eqG5mTmySa — IL METEO.it (@ilmeteoit) 14 novembre 2019

🔔 #allertaGIALLA domani, giovedì #14novembre, in 7 regioni.

⛈🌬🌨️ Avviso di condizioni meteo avverse del #13novembre per pioggia, vento e neve sulle regioni settentrionali ➡️https://t.co/9gBJKJSYXA#protezionecivile pic.twitter.com/AnMtm7TueQ — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) 13 novembre 2019

Nevicate in Alto Adige. Il gruppo di valutazione del Centro funzionale provinciale di Bolzano, riunitosi questa mattina presso la sede dell'Agenzia per la protezione civile, ha deciso di portare da subito, e sino alle ore 12 di sabato 16 novembre, lo stato di protezione civile al livello bravo (arancione), ovvero quello di pre-allarme. Si tratta del terzo livello su una scala di quattro. Come fa sapere la Provincia autonoma di Bolzano a partire dalle 3 della notte fra oggi e domani, secondo le previsioni del Servizio meteo della Provincia, sono attese consistenti precipitazioni, con il limite delle nevicate che si attesterà attorno ai 500 metri di altitudine. Nelle vallate cadranno sino a 70 millimetri di pioggia per metro quadrato, mentre la neve fresca raggiungerà i 70 centimetri.

Gorizia, scuole chiuse. Visto il perdurare di condizioni critiche e dell' allerta meteo, il sindaco di Grado, Dario Raugna, ha disposto, per domani e venerdì, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, di tutto il territorio di Grado e Fossalon, compreso il nido comunale e parrocchiale. Inoltre, dall'amministrazione comunale si informa che, a causa dell'allagamento dovuto alle calamità naturali delle ultime ore, la farmacia «Ledri», di via Marina, a Grado, resterà chiusa fino al ripristino delle normali condizioni di accessibilità del locale, allagato dalla marea della scorsa notte. Il servizio di assistenza farmaceutica è comunque assicurato, sia nelle ore diurne, sia notturne, dalla farmacia Comunale di Grado, che eccezionalmente prolungherà il proprio turno di guardia. Visto il perdurare di condizioni critiche e dell' allerta meteo, il sindaco di Grado, Dario Raugna, ha disposto, per domani e venerdì, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, di tutto il territorio di Grado e Fossalon, compreso il nido comunale e parrocchiale. Inoltre, dall'amministrazione comunale si informa che, a causa dell'allagamento dovuto alle calamità naturali delle ultime ore, la farmacia «Ledri», di via Marina, a Grado, resterà chiusa fino al ripristino delle normali condizioni di accessibilità del locale, allagato dalla marea della scorsa notte. Il servizio di assistenza farmaceutica è comunque assicurato, sia nelle ore diurne, sia notturne, dalla farmacia Comunale di Grado, che eccezionalmente prolungherà il proprio turno di guardia. Grosseto, prolungata allerta arancione. Scuole chiuse domani venerdì 15 novembre a Grosseto. Il sindaco di Grosseto ha ordinato la chiusura delle scuole site sul territorio del Comune di Grosseto a causa dell'allerta meteo criticità arancione emessa dalla Regione Toscana dalla mezzanotte di oggi (giovedì) è valevole fino alle ore 18 di domani, venerdì 15 novembre 2019. Pertanto le scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, rimarranno chiuse nella giornata di domani, venerdì 15 novembre 2019.

Precipitazioni in intensificazione dal pomeriggio e l'Arpal, Agenzia regionale ligure per l'ambiente, ha modificato e prolungato l' allerta meteo per piogge, temporali e neve sul territorio regionale. La perturbazione annunciata porterà dal pomeriggio piogge diffuse intense soprattutto sul centro Ponente, temporali anche forti, neve nelle zone interne sempre del centro Ponente, con venti di burrasca e mareggiate. Sul settore centrale della Liguria, da Noli nel. Savonese a Portofino comprese Val Bormida e Valle Stura, l' allerta sarà Arancione dalle 18 di oggi alle 8 di domani mattina. Sempre su Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida, in vigore anche l' allerta gialla per neve dalle 18 di oggi alle 6 di domani mattina. Sul Ponente ligure, da Ventimiglia fino a Noli l' allerta scatterà alle 15 e sarà gialla, fino a domani mattina alle 6.Il Levante, da Portofino al confine con la Toscana compreso l'entroterra vedrà in vigore l' allerta gialla dalle 21 di questa sera alle 10 di doman