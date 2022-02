Migranti, la "Metamorfosi" dei barconi naufragati: il progetto per i detenuti di Opera sostenuto da Adm

Recuperare i legni dei barconi dei migranti naufragati a Lampedusa per farne strumenti musicali dall'alto valore simbolico: è questo il progetto promosso dalla Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti di Milano e sostenuto dall'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.

Strumenti musicali con il legno dei barconi: il progetto "Metamorfosi"

Il progetto "Metamorfosi" è attuato grazie alla collaborazione con il Ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, il Direttore generale dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, Marcello Minenna, e la Casa di Reclusione Milano-Opera.

"Metamorfosi" ha come finalità il recupero e la trasformazione dei legni provenienti dai barconi di migranti naufragati sulle coste dell’isola di Lampedusa. Questi legni saranno utilizzati nella falegnameria del carcere di Opera per la costruzione di strumenti musicali che formeranno “L’Orchestra del Mare", ma anche croci da donare alle scuole italiane e oggetti di forte valore spirituale come presepi, angeli e rosari.

L'iniziativa, voluta dal Ministro dell'Interno, è stata resa possibile grazie all'attività di coordinamento svolta dal prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, con il supporto della Procura che ha rilasciato i necessari nulla osta e ha consentito all'Ufficio delle Dogane del Canale di Sicilia di procedere all'individuazione e all'affidamento delle imbarcazioni in legno, per le quali l'autorità giudiziaria aveva già disposto la distruzione e lo smaltimento