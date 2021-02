Metalmeccanici, contratto rinnovato: 112 euro di aumento fino al 2024. L'accordo

Contratto rinnovato per i metalmeccanici. «Oggi la categoria fa la storia firmando il miglior contratto degli ultimi anni. Con l'intesa finalmente raggiunta abbiamo ottenuto 112 euro di incremento salariale dal 2021 al giugno del 2024 in linea con l nostre aspettative e la piattaforma Fim Fiom Uilm. Un obiettivo ambizioso che abbiamo perseguito fino alla fine. In un periodo di emergenza sanitaria, economica e sociale senza precedenti, i metalmeccanici lanciano un segnale forte e di fiducia verso il futuro».

Così Rocco Palombella, Segretario generale Uilm dopo la firma del rinnovo del contratto con Federmeccanica-Assistal. Un rinnovo, spiega, che da una parte vede un corposo aumento salariale con cui abbiamo restituito dignità a una delle categorie più importanti del nostro sistema industriale; dall'altra avvia la riforma dell'inquadramento professionale dopo oltre 50 anni conservando i diritti acquisiti«.

