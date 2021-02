Caos in pieno centro oggi, lunedì 8 febbraio, a Mestre dove un ragazzo originario del posto è stato brutalmente aggredito. I fatti sono accaduti in pieno centro, in Riviera XX Settembre. La ricostruzione delle forza dell'ordine ha accertato che una banda di cinque-sei albanesi si è scagliata, armata di bastoni, contro un giovane di 19 anni. Questi ha provato a fuggire, ma è stato raggiunto e picchiato brutalmente. Ferito alla testa, è stato trasportato in ospedale a Mestre.

Sul posto una dozzina di pattuglie della polizia locale hanno identificato tutti i presenti, circa 200 ragazzi che in quel momento si trovavano in centro per l'aperitivo. Riviera XX Settembre era già stata al centro di varie polemiche nelle scorse settimane proprio a causa del gran numero di persone presente alla sera. Gli aggressori si sono dati alla fuga: la polizia locale li sta cercando anche attraverso le immagini delle telecamere.

