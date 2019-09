Migrante pulisce volontariamente le strade a Mestre con la scopa: multa da 350 euro

Pulisce volontariamente i marciapiedi e le strade di Mestre con la propria scopa, spiegando di voler così integrarsi, ma l'azione di Monday, un giovane nordafricano, non è stata apprezzata dai vigili che l'hanno multato di 350 euro. Perché, è scritto nel verbale, «sorpreso palesemente a ripulire la zona senza alcuna autorizzazione dell'amministrazione comunale». Sanzione che lascia basiti molti, a partire dall'avvocato Matteo D'Angelo che, dubitando di una possibile impugnazione della multa, ha lanciato una sottoscrizione per Monday, già accolta dai social.

Migranti, iniziato lo sbarco a Messina dei 182 profughi della Ocean Viking

Migranti, Conte da New York: a Malta svolta storica, Salvini non sia geloso

Di ben altro l'atteggiamento dei vigili di Padova che non impediscono da mesi a due due migranti nigeriani, arrivati in Italia due anni fa, a compiere lo stesso servizio di Monday nel Piazzale Ponte Corvo, a due passi dalla Basilica del Santo, anch'essi con lo stesso obiettivo: «Il modo migliore - hanno detto - per integrarsi onestamente in questo Paese».

Migranti, a Malta un'intesa a metà: dai barchini ai rimpatri ecco i buchi dell'accordo

Riace, sindaco leghista fa rimuovere i cartelli: «Non è più il paese dell'accoglienza»

Ed è dello stesso tenore, come riferisce 'Il Corriere Veneto, il cartello che Monday espone mentre è curvo a raccogliere foglie e a metterle nei sacchetti delle immondizie, indossando un gilet catarifrangente (tutto comperato con i suoi soldi): per «integrasi nella società senza chiedere l'elemosina». E Monday spera, come i due connazionali di Padova, nelle offerte dei passanti. Non sono stati però dello stesso avviso i vigili mestrini, nonostante l'avvocato D'Angelo sia perplesso sulla sanzione perché «non si parla di ostruzione della strada, né di questua o di degrado».

Ultimo aggiornamento: 14:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA