Bus precipitato a Mestre, chi sono gli 11 feriti identificati (molti sono gravi): la coppia spagnola e i due minori austriaci

Sono 21 i morti a Mestre. Ma ci sono tanti feriti, alcuni gravissimi. Sono 11 le persone ricoverate - tra le 15 rimaste ferite - nell'incidente che ieri ha coinvolto il bus, a pochi passi dalla stazione ferroviaria. Si tratta di 11 stranieri, in particolari di quattro ucraini (due donne, un uomo e una minore), un tedesco, una francese, un croato, una coppia spagnola e due minori (maschio e femmina) di origine austriaca. Molti di loro - a quanto apprende l'Adnkronos - si trovano in rianimazione, in particolare due sono stati operati nella notte a Padova e sono ricoverati in terapia intensiva.

Alberto Rizzotto, chi era l'autista del pullman caduto a Mestre. «Era esperto». L'ultimo post: Shuttle to Venice. L'ipotesi di un malore

Pullman precipitato a Mestre, operaio del Gambia salva quattro persone dalle fiamme. «C'era anche una bimba»

Per quanto riguarda le 21 vittime solo sette di loro sono state identificate, si tratta di 4-5 ucraini (sulla nazionalità di una delle quattro donne permane incertezza), un tedesco e l'autista del bus, Alberto Rizzotto, 40 anni, originario di Conegliano, in provincia di Treviso, e residente a Tezze di Vazzola.

I PARENTI DELLE VITTIME

I primi parenti delle 21 vittime e dei 15 feriti coinvolti ieri nell'incidente stanno arrivando alla struttura “Hu Venezia camping in town” dove i turisti stavano rientrando dopo una gita a Venezia. Stanno arrivando i primi parenti, ma ci vorrà tempo perché si tratta di persone che vivono all'estero: a bordo di quel bus c'erano ucraini, tedeschi, francesi, croati, spagnoli e austriaci. Da parte del gruppo Human Company, proprietario del camping che ospitava, c'è la massima disponibilità ad accogliere e a supportare i parenti insieme al Comune di Venezia che offrirà anche aiuto psicologico.