Messina, Viviana e Gioele: il giudice archivia l'indagine sulla morte della mamma deejay e il figlio di 4 anni

L'indagine sulla morte della deejay Viviana Parisi e suo figlio di 4 anni è stata archiviata. Significa che i magistrati non ritengono ci siano i presupposti per continuare a indagare. Il Gip del Tribunale di Patti, Eugenio Aliquò, accogliendo la richiesta della Procura, ha infatti archiviato l'inchiesta.

La deejay Viviana Parisi, 41 anni e il figlio Gioele Mondello, di 4 anni, furono trovati morti nell'agosto 2020 nelle campagne di Caronia, in provincia di Messina. La decisione è motivata con un provvedimento di 495 pagine. «Siamo molto delusi - ha commentato Carmelo Lavorino, criminologo e consulente dei legali di Daniele Mondello, padre di Gioele e marito di Viviana - A noi sono arrivate al momento solo due pagine. Quando potremo leggere le motivazioni vedremo se sarà il caso di ricorrere in Cassazione e fare ulteriori indagini difensive».

«Mia moglie Viviana Parisi non ha ucciso Gioele», ha sempre affermato Daniele Mondello.

«Siamo consapevoli di aver fatto tutto quanto possibile per evitare l'archiviazione, e rimaniamo convinti che ci siano stati degli errori di valutazione. Quando avremo tutte le pagine dell'archiviazione del Gip, valutaremo eventuali altre azioni, al momento non conoscendone il contenuto non possiamo sbilanciarci». A dirlo l'avvocato Pietro Venuti, legale di Daniele Mondello, padre di Gioele e marito di Viviana Parisi. «Ora - prosegue - i corpi verranno restituiti alla famiglia e nei prossimi giorni si svolgeranno i funerali».

«Il Gip ha sostanzialmente confermato quanto da noi affermato nella richiesta di archiviazione e in particolare ha sottolineato che il quadro complessivo che è emerso: quello di una donna fragile che aveva più volte dato segnali pericolosi sottovalutati dai familiari, in particolare dal marito Daniele Mondello». A dirlo il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, commentando l'archiviazione dell'inchiesta. Cavallo ha aggiunto: «Spero che ora si metta la parola fine a questa vicenda dopo che anche il Gip ha rilevato come effettivamente fossero fantasiose le tesi della famiglia e dei legali di questa. E questo lo dice un giudice terzo come richiesto da loro e spero che quindi agiscano di conseguenza».

«La richiesta di archiviazione» è frutto di «corpose risultanze investigative» frutto di «un poderoso lavoro della Procura». Lo scrive il Gip di Patti, Eugenio Aliquò, nella sintesi dell'ordinanza con cui ha disposto l'archiviazione dell'inchiesta.