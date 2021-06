Violenza sessuale, due calciatori del Messina indagati per abusi su una minorenne

Due giovani calciatori dell'Acr Messina, squadra che gioca in Serie D, sono indagati per violenza sessuale aggravata su una minorenne. I fatti contestati sarebbero avvenuti in pieno lockdown, nel novembre del 2020. Lo scrive la Gazzetta del Sud. Il sostituto procuratore Roberta La Speme, che ha coordinato le indagini dei carabinieri, ha emesso nei loro confronti un avviso di conclusione delle indagini preliminari con l'accusa di violenza sessuale, aggravata dalla minore età della vittima. L'inchiesta era stata aperta dopo la denuncia presentata ai carabinieri dal padre della ragazza.

APPROFONDIMENTI SARDEGNA Ciro Grillo, chiesto rinvio a giudizio GALIZIA Abusi e torture nella scuola religiosa ABRUZZO Arrestato palpeggiatore seriale ITALIA Pompei, Grazia Severino accoltellata e uccisa: il luogo...