Messina Denaro, trovato e perquisito il covo del boss: è a Campobello di Mazara

Arrestato dopo 30 anni di latitanza il boss della mafia Matteo Messina Denaro. «Sono io», le prime parole ai carabinieri del Ros che lo hanno fermato in una clinica privata di Palermo, dove era in cura da un anno per un tumore, registrato sotto falso nome. Il blitz deciso tre giorni fa dopo mesi di analisi delle telefonate dei familiari. Messina Denaro è stato condannato all'ergastolo per decine di omicidi tra i quali quello del piccolo Giuseppe Di Matteo, oltre che per le stragi del '92, costate la vita ai giudici Falcone e Borsellino, e per gli attentati del '93 a Milano, Firenze e Roma.