Messina Denaro, nel covo un magnete con la scritta: «Il padrino sono io». Scientifica al lavoro sull'auto del boss

Non si ferma l'inchiesta su Matteo Messina Denaro. Ieri in un box è stata ritrovata la sua Alfa Romeo Giulietta. A gennaio 2022 il capomafia l'avrebbe personalmente acquistata in concessionaria a Palermo, e usata nell'ultimo anno di latitanza. «Non vado al colloquio in carcere», avrebbe detto la figlia di Messina Denaro ai parenti.