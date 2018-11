Merkel a Parigi: «Progetto di pace post bellico è sotto attacco»

La cancelliera tedesca Angela Merkel ha detto oggi - in apertura del Forum della Pace a Parigi - che il «progetto europeo di pace» nato dopo il 1945 è minacciato dall'ascesa del nazionalismo e del populismo. «Vediamo chiaramente che la cooperazione internazionale, un equilibrio pacifico fra gli interessi degli uni e degli altri e anche il progetto europeo di pace - ha detto la cancelliera - sono di nuovo rimessi in discussione».



« La pace che abbiamo oggi - ha continuato la Merkel - che a volte ci sembra troppo facile, questa pace è lungi dall'essere scontata e dobbiamo batterci per essa». La cancelliera se l'è presa con «un nazionalismo con i paraocchi» e si dice preoccupata «che si ricominci ad agire come se si potesse puramente e semplicemente ignorare le nostre relazioni e i nostri impegni reciproci».