Mercatino delle clementine, l'iniziativa della scuola Villa Fleurent per raccogliere fondi contro la violenza sulle donne

Per celebrare la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, gli alunni e le alunne dell'IC 20 “Villa Fleurent” di Napoli (calata Capodichino) hanno lanciato un forte segnale a tutto il territorio, organizzando un mercatino di clementine antiviolenza. Il giardino del plesso Giordano Bruno si è tinto di arancio, proprio come la campagna “Orange the World” promossa dalle Nazioni Unite.

Il ricavato dalla vendita delle clementine sarà devoluto ad un centro antiviolenza del territorio. La preside, dott.ssa Angela Russo, ha fortemente sostenuto l'iniziativa. Erano presenti l'assessore alle Politiche scolastiche della Terza Municipalità, dott.ssa Teresa Esposito e il consigliere del Comune di Napoli dott. Salvatore Flocco. Tante persone hanno contribuito con la loro donazione a sostenere servizi riguardanti la tutela delle donne vittime di violenza.