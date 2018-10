Berlino, meningite al night club, grave un uomo. Allerta del locale: «Chi c'era sabato scorso corra dal medico»

Un uomo è risultato infetto e al momento si trova ricoverato in gravi condizioni. Un caso di meningite meningococciga che ha già infettato alcune persone che erano presenti, lo scorso sabato 29 settembre, in quella che viene definita la «discoteca del sesso». I titolari del locale, attraverso la loro pagina Facebook, hanno lanciato un appello: «Chiunque era presente quel giorno, vada subito dal medico».

La discoteca KitKatClub, punto di riferimento della movida hard di Berlino, sta vivendo momenti di paura per quanto sta avvenendo. Alcuni dipendenti sarebbero stati contagiati dall'uomo che, nel corso della serata, sarebbe entrato in contatto con diverse persone.

La tipologia di meningite che ha colpito il cliente del locale sarebbe di tipo letale, il contagio avviene tramite contatto salivare e i sintomi comuni sono un forte mal di testa, febbre alta, capogiri, brividi e rigidità della nuca. Per questo motivo l'invito dei proprietari del night club è quello di andare immediatamente dal medico per evitare rischi gravi per la salute.

