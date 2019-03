Meningite, morta a Varese una ragazza di 24 anni: attivate le procedure di profilassi per familiari, parenti e amici

Ancora una giovane vita strappata da una sospetta meningite: una ragazza di 24 anni è morta all'ospedale di Saronno (Varese), dove era stata ricoverata oggi per sospetta meningite. A quanto è emerso, le sue condizioni sarebbero peggiorate con il passare delle ore e il tentativo dei medici è risultato sufficiente a salvarle la vita.

Per quanto riguarda il caso della 24enne morta all'ospedale di Saronno per meningite «sottolineo che non c'è nessun allarme». Lo ha detto l'assessore al Welfare Giulio Gallera, aggiungendo che «le Ats Insubria e Milano Città Metropolitana hanno attivato in tempo reale le procedure di profilassi che hanno coinvolto i familiari e i parenti della ragazza, gli amici più stretti, i dipendenti dell'ASST Valle Olona e delle squadre dell'emergenza urgenza coinvolti, i vicini di casa, i colleghi di lavoro e le persone che hanno frequentato la giovane negli ultimi giorni».

«Ricordando che la meningite non viene trasmessa per semplice contatto diretto o tramite la presenza nella stessa stanza, sottolineo che non c'è nessun allarme», ha chiarito. L'assessore ha poi voluto esprimere «a nome mio e di Regione Lombardia le condoglianze alla famiglia della giovane».

