Meningite, morta la donna di 48 anni ricoverata a Brescia: terzo caso in Italia in 3 giorni

Morta a Brescia la donna di 48 anni ricoverata per meningite. Marzia Colosio, madre di due figli, era di Predore, in provincia di Bergamo. Era stata ricoverata in gravi condizioni agli Spedali Civili di Brescia da poche ore, la diagnosi che era stata subito fatta dai medici era meningite.

Il giorno di Capodanno era morta una ragazza di 14 anni all'ospedale civile di Sassari per una meningoencefalite batterica, non meningococcica. I familiari avevano autorizzato l'espianto degli organi. E una donna di 36 anni residente a Genova è morta il 31 dicembre per una sepsi- meningite meningococcica al policlinico San Martino di Genova, come hanno confermato le analisi.

