Sospetta meningite, muore bimbo di due anni

Ultimo aggiornamento: 13:22

Un bimbo di due anni è arrivato questa mattina gravissime condizioni all'ospedale "Martiri del Villa Malta" di Sarno, in provincia di Salerno, dove è deceduto nel giro di un'ora. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un caso di meningite. La Procura di Nocera Inferiore ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche, mentre i medici hanno effettuato prelievi che saranno analizzati all'ospedale "Cotugno" di Napoli. Avviata anche la profilassi per i contatti stretti.Il bimbo di due anni morto per sospetta sepsi meningococcica, come riferito da fonti sanitarie, era arrivato all'ospedale di Sarno già ieri sera intorno alle 20,40 ed era stato visitato al pronto soccorso. I medici avevano richiesto una consulenza pediatrica per febbre ma in quel momento il pediatra era impegnato in sala parto. I genitori, quindi, si erano recati all'Umberto I di Nocera Inferiore, facendo rientro a casa dopo gli accertamenti. Stamane, intorno alle 6,40, il bimbo è stato trasportato di nuovo all'ospedale di Sarno dove è arrivato in gravissime condizioni che ne hanno causato il decesso nel giro di un'ora.La morte, avvenuta per sospetta meningite, ha fatto scattare subito la profilassi. Il settore epidemiologico dell'Asl di Salerno diretto da Annalisa Caiazzo, ha disposto la procedura medica preventiva per i contatti stretti, tra cui figurano gli operatori sanitari, i familiari ed eventuali bambini che hanno avuto contatti con il piccolo nei dieci giorni precedenti. Contestualmente sono stati effettuati prelievi che saranno analizzati all'ospedale "Cotugno" di Napoli per accertare che si sia trattato effettivamente di meningite. La Procura di Nocera Inferiore ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche degli ospedali di Sarno e Nocera Inferiore e nelle prossime ore potrebbe disporre anche l'autopsia.