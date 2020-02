Medico di 61 anni muore schiacciato da un pino a Cava de' Tirreni: identificato grazie al cane che si è salvato

Tragedia nel salernitano per il maltempo: un medico di 61 anni ha perso la vita a Cava de' Tirreni in seguito alla caduta di un albero abbattuto dal forte vento. Il pino era uno degli alberi più antichi della città in provincia di Salerno: questa mattina non ha retto alla forza dirompente del vento e si è spezzato su viale Crispi, uccidendo il medico oculista 61enne Gioacchino Mollo.

Il sindaco Vincenzo Servalli precisa che su quell'albero erano stati fatti controlli e «dai risultati consegnati il 23 dicembre 2019, è risultato tra quelli da non abbattere». L'oculista, originario della provincia di Napoli ma residente nella città metelliana, stava facendo una passeggiata con il suo labrador quando è stato travolto mortalmente dall'albero che era piantato in villa comunale.

Si è salvato, invece, il cane che trasportava al guinzaglio. Ed è stato anche attraverso il suo microchip - intestato alla moglie del 61enne - che è stato possibile identificare la vittima. La tragedia avrebbe potuto avere conseguenze ancor più serie. L'albero, infatti, ha piegato la recinzione in ferro del giardino comunale, danneggiando l'auto di un dirigente del Comune che era stata parcheggiata pochi minuti prima e un furgoncino di una società partecipata che stava transitando lungo viale Crispi.

Le indagini sono state affidate agli agenti del commissariato di Polizia di Cava de' Tirreni che, guidati dal sostituto commissario Vincenzo Siani, hanno effettuato i rilievi insieme ai colleghi della scientifica. I vigili del fuoco hanno impiegato diverse ore per ripristinare la zona e metterla in sicurezza.

La villa comunale è stata posta sotto sequestro. La Procura di Nocera Inferiore sta valutando la possibilità di disporre l'autopsia e di effettuare una perizia fitostatica sull'albero caduto. Il giardino comunale, al momento della tragedia, era chiuso, così come prevede l'ordinanza sindacale nei giorni di forte vento.

Il sindaco Vincenzo Servalli, attraverso una nota, ha espresso «il più sentito cordoglio alla famiglia» della vittima. Da Palazzo di Città, inoltre, hanno precisato che «il patrimonio arboreo cittadino è soggetto a costante controllo» e che «il Pinus Pinea caduto è tra gli esemplari più antichi della città, sottoposto a tutela paesaggistica, ed è stato oggetto di una approfondita valutazione di stabilità consegnata il 17 gennaio 2019, con specifica valutazione del rischio di ribaltamento valutata dagli agronomi interessati, che è risultata di scarso pericolo; successivamente, in data 4 dicembre 2019, l'esemplare in questione è stato sottoposto ulteriore verifica da altro agronomo incaricato, e dai risultati consegnati il 23 dicembre 2019, è risultato tra quelli da non abbattere e soggetto a usuale manutenzione con revisione prevista tra un anno».

A causa del forte vento, sono numerosi gli interventi effettuati in Basilicata dai Vigili del fuoco per liberare le strade da alberi e rami caduti e da tegole e parti di cornicioni divelte. In particolare, a Potenza, il vento ha causato la caduta di un albero che, in via Consolini, ha sfiorato due auto parcheggiate: non ci sono stati feriti. Sul posto è intervenuta anche la Polizia.



