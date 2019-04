Medico e pazienti fumano in corsia a Napoli, pioggia di multe negli ospedali

Multe a pazienti, familiari e persino a un medico, sorpresi a fumare nei reparti e nei cortili degli ospedali. Il blitz contro i trasgressori delle norme antifumo si è svolto ieri mattina ed ha coinvolto l’ospedale del Mare e Villa Betania, a Napoli. Per oltre 5 ore sono stati eseguiti sopralluoghi in borghese e successivi interventi in divisa dai poliziotti municipali della sezione San Giovanni, Barra, Ponticelli comandati da Enrico Fiorillo. I blitz si sono concentrati nei reparti, lungo i corridoi e per le scale dei 7 piani in cui è strutturato il plesso principale dell’ospedale del Mare e nei locali ospedalieri di Villa Betania oltre alle aree esterne di entrambi i presidi.

Le multe elevate, nel complesso, ammontano a 15000 euro sanzionati ai familiari dei degenti, ai ricoverati e a un medico napoletano sorpreso a fumare nel cortile prospiciente ai locali ospedalieri di Villa Betania dal momento che i poliziotti municipali hanno setacciato anche le aree esterne e prospicienti ai presidi dove dal 2016 la legge vieta l’uso di sigarette,

Controlli serrati e blitz in borghese proseguiranno nelle prossime settimane secondo l’operazione di prevenzione e repressione organizzata da Fiorillo.

