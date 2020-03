Coronavirus Medici e mascherine in arrivo dalla Cina

Coronavirus, stanno arrivando i rinforzi dalla Cina: medici e presidi sanitari sono in viaggio verso il nostro Paese.

Il team di sette esperti cinesi atteso in Italia include anche due specialisti in malattie respiratorie del West China Hospital della Sichuan University, ha riportato lo Sichuan Daily. La Cina, criticata per l'opacità delle informazioni date alla scoperta del nuovo coronavirus a Wuhan, ha ringraziato i Paesi che hanno donato materiale protettivo e sanitario nel momento di massima emergenza, mentre sollecita ora la cooperazione globale per combattere l'epidemia, fornendo aiuti ai Paesi più colpiti e accusando gli Usa di usare la crisi per «insultare la Cina».



Pechino, del resto, ha manifestato forte irritazione per i tweet del presidente Donald Trump in cui il coronavirus è stato qualificato come «virus della Cina». In una telefonata ieri con il collega italiano Luigi Di Maio, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha detto che Pechino non dimentica «il prezioso supporto» avuto dall'Italia quando «noi eravamo nel momento più difficile della lotta all'epidemia. Adesso, siamo disponibili a stare con forza accanto al popolo italiano». E malgrado la Cina abbia un grande bisogno di materiale sanitario, «supereremo le difficoltà e offriremo gli aiuti all'Italia, incluse le maschere, e aumenteremo l'export di materiale e equipaggiamenti per andare incontro alle urgenti necessità dell'Italia». La Cina ha donato materiale sanitario, tra mascherine e kit per i test al coronavirus, a Paesi come Iran, Pakistan, Corea del Sud e Giappone, inviando team di medici e specialisti in Iraq e in Iran.

© RIPRODUZIONE RISERVATA