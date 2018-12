Mediaworld, bufera sui social per i ritardi nelle consegne di Natale

Ultimo aggiornamento: 14:50

«Acquista oggi e ricevi entro Natale»: questa la promessa che Mediaworld aveva fatto ai propri clienti. Ma sui social in molti si stanno lamentando del fatto che non sia andata proprio così. Decine e decine di consumatori infuriati hanno invaso con i loro commenti la pagina Facebook dell'azienda: « Pazzo pazzo Natale, tanto che non arrivano gli ordini fatti un mese prima! Vergognatevi», scrive qualcuno.«Ho ordinato tre elettrodomestici da cucina on line e consegna a domicilio il 15 novembre con data consegna massima al 17 dicembre. Ad oggi ho la cucina per aria e dei nuovi elettrodomestici si è persa traccia. Piu volte contattato in Albania il call center e nessuno che risponda, in negozio se ne lavano le mani e tramite mail non rispondono neanche sotto tortura», si lamenta qualcun altro. Sembra vi siano dei problemi anche con il tracking della spedizione, con diversi clienti che protestano perché i dati sull'invio non sono disponibili. E sotto Natale, si sa, il problema è più grande del solito.