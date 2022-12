Perugia, tentato assalto al parlamento tedesco: per l'estremista di destra Maximilian Eder udienza di convalida dell'arresto

A Perugia, nell'aula Goretti della Corte d'appello è iniziata l'udienza di convalida per l'arresto di Maximilian Eder, il 64enne tedesco accusato di essere uno dei personaggi di spicco del gruppo di estrema destra che stava preparando un assalto al parlamento tedesco. Eder, arrestato in un albergo di Ponte San Giovanni, alla periferia della città, è sospettato di essere l'uomo a capo del reclutamento di persone e rifornimento di armi per il gruppo terroristico. Chiesta la sua estradizione.

L'uomo è accusato dalla procura di Berlino di tentato golpe assieme ad altre 24 persone: secondo gli inquirenti avrebbero pianificato un assalto armato al Parlamento tedesco.