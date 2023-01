Maxi bolletta della luce da 3.200 euro al mese, chiude lo storico locale di Mestre: «Costi insostenibili, ci arrendiamo»

MESTRE - «Sono passati 10 anni dal mio primo giorno in questo splendido locale, ma con questo post voglio comunicarvi che purtroppo non saró più il titolare. Voglio solo ringraziarvi e salutare tutti i miei cari clienti del Fritoin dal vostro Lele». Samuele Lodoli ha scelto di comunicare così, con un post sulla pagina Facebook di El Fritoin, l'addio allo storico locale di via Ca' Savorgnan di Mestre che aveva rilevato un decennio fa, e che aveva fatto crescere giorno per giorno anche negli anni difficili del Covid. Ma l'ultima mazzata, quella delle bollette, l'ha definitivamente steso, ed ha deciso di mollare.

Maxi bolletta, chiude El Fritoin

«Ho chiuso il 22, non si poteva andare avanti - spiega il ristoratore -. La motivazione principale arriva dai costi divenuti ormai insostenibili per elettricità, gas, più l'affitto e le fatture di Veritas... Un paio di esempi? L'ultima bolletta per la corrente è stata di 3.200 euro, e parliamo di un solo mese, più quella del gas di altri mille al mese. Di fronte a queste cifre non ho perso al tempo, ho deciso subito di chiudere, prima di farmi male». In ballo c'è anche una causa legale, di cui però preferisce non parlare l'ormai ex titolare del Fritoin, un vero e proprio punto di riferimento a Mestre praticamente da sempre per consumazioni sul posto o da portare a casa, dall'aperitivo a base di cicchetti tradizionali fino al pranzo e alla cena. Sulla serranda abbassata da domenica scorsa è stato affisso solo un piccolo cartello scritto col pennarello: Chiuso dal 23 al 29 gennaio.

«Non ne so nulla» commenta Lodoli, ma potrebbe essere il segno di un passaggio di mano del locale, anche se appare decisamente difficile un cambio di gestione senza alcuna relazione tra chi arriva e chi se ne va. El Fritoin, oltre al titolare, lascerà a casa anche i tre dipendenti, e - senza nulla togliere a chi subentrerà (se subentrerà qualcuno) - creerà un altro vuoto in un centro di Mestre che si sta sempre più impoverendo. Nel 2020 si era aggiudicato il Festival del cicchetto promosso tra i locali, con il Fritoin di Lodoli che era stato anche tra i protagonisti degli Happy Friday organizzati dal Comune. Una storia ormai finita come, purtroppo, tante altre di questa città.