Napoli, aggredito e accoltellato a morte per un parcheggio: Maurizio Cerrato aveva 61 anni. La figlia: «Difendeva me»

Dramma a Napoli. Un uomo di 61 anni, Maurizio Cerrato, incensurato, è stato aggredito e ucciso con una coltellata al torace, a quanto riferito dai carabinieri, probabilmente dopo una lite per futili motivi legati ad un parcheggio. Il fatto è accaduto nella tarda serata di ieri nel piazzale dell'area di un parcheggio privato in via IV Novembre, a Torre Annunziata.

APPROFONDIMENTI CAMPANIA Rapinatore ucciso a Napoli, indagato il poliziotto che ha sparato.... TARANTO Taranto, uccide moglie e suocera, poi scappa. Il 61enne trovato morto... MARCHE Ancona, giovane ucciso in strada a coltellate: arrestato... NAPOLI «No alla camorra, sogno il calcio». Ventunenne ucciso... SVOLTA NELLE INDAGINI Infermiere ucciso a Napoli, confessa il killer: il delitto avvenuto... IL DELITTO Napoli, uccide moglie e figlia di 4 anni con un'ascia poi si...

Un risveglio brutale. Ieri sera una mano VILE ed ASSASSINA ti ha strappato alla famiglia che amavi e a noi che ti... Pubblicato da Mario Noceroni su Lunedì 19 aprile 2021

I Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre Annunziata hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Indagini in corso per chiarire la dinamica del fatto e rintracciare chi ha colpito il 61enne. L'aggressione mortale a Cerrato è avvenuta con l'utilizzo di un compressore portatile (gonfiatore per gomme) e di un'arma da taglio. E' la ricostruzione che fanno di quanto accaduto nell'area di sosta privata di via IV Novembre i carabinieri della compagnia oplontina, coordinati dal maggiore Simone Rinaldi. Gli inquirenti hanno rinvenuto al momento il solo compressore usato durante la violenta lite, mentre non è stato ancora recuperato il coltello.

Sarebbe intervenuto per difendere la figlia. A sostenerlo è la figlia dell'uomo: «A mio padre è stato fatto un agguato in piena regola solo per difendere me, con questa gente non aveva mai avuto a che fare», scrive in un post pubblicato su Facebook.

Ci tengo a precisare che non è corretto dire che mio padre è morto in una lite, a mio padre è stato fatto un agguato in... Pubblicato da Maria Adriana Cerrato su Lunedì 19 aprile 2021

Napoli, sparatoria a Scampia: Vincenzo De Luca ucciso nel circolo ultrà

Taranto, uccide moglie e suocera, poi scappa. Il 61enne trovato morto stamani: «Si è impiccato»

Ultimo aggiornamento: 11:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA