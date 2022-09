Mattia Maestri, il paziente 1 di Codogno in gara all'Ironman di Cervia

Il 20 febbraio 2020 a Codogno fu il primo italiano diagnosticato con il Covid. A due anni da quel giorno in cui con lui l'Italia intera precipitava nell'incubo della pandemia, Mattia Maestri, 40 anni, parteciperà all'Ironman di Cervia, una sfida di resistenza fisica che si terrà il prossimo weekend dal 15 al 18 settembre. Un sogno avverato, ma anche una rivincita su quella malattia che ha lasciato ferite profonde nell'anima. «L'ho deciso circa un anno fa e ho iniziato la preparazione con un coach bravissimo, mi alleno tutti i giorni. È un sogno nel cassetto che ho ripreso in mano. In un certo senso per me è un simbolo di rinascita» racconta.