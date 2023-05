Mattia Laviola, morto il 21enne scomparso a Policoro: trovata l'auto nel parcheggio dell'oasi Wwf di Bosco Pantano

A Policoro, in provincia di Matera, è stato tovato morto Mattia Laviola, il ragazzo scomparso dal 18 maggio. Le ultime notizie del giovane, 21 anni, risalivano a ieri mattina alle 10.30. La sua auto è stata trovata nel parcheggio antistante l'oasi Wwf di bosco Pantano, vasta area naturale vicina al mare Jonio. Già ieri la Prefettura aveva attivato il dispositivo di ricerca persone scomparse. L'area del rinvenimento è limitrofa alla riserva naturale del bosco Pantano e all'oasi del Wwf. Sono in corso le indagini del caso, al momento non è escluso che sia stato un suicidio. Notevole il dispiegamento di uomini e mezzi che sono stati impegnati nelle ricerche, condotte anche in mare.

La preoccupazione per Mattia era stata fatta propria anche dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. «Condivido con grande apprensione l'angoscia che i genitori di Mattia Laviola stanno vivendo da ieri - aveva detto -.