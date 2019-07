Salvini twitta su Camilleri e scoppia la polemica sui social

Addio ad Andrea Camilleri, papà di Montalbano e narratore instancabile della sua Sicilia. pic.twitter.com/C6zc2BafyB — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 17, 2019

«Addio ad Andrea Camilleri, papà di Montalbano e narratore instancabile della sua Sicilia». Lo scrive il ministro dell'Interno Matteo Salvini su. E, proprio su Twitter, si scatenano i commenti polemici di alcuni utenti. Quelli soprattutto che hanno seguito il confronto di qualche mese tra il politico e il grande scrittore. Quest'ultimo, in più di un'occasione, non aveva nascosto il suo pensiero sul leader leghista.«Non voglio fare paragoni ma intorno alle posizioni estremiste di Salvini avverto lo stesso consenso che a dodici anni, nel 1937, sentivo intorno a Mussolini. Ed è un brutto consenso perché fa venire alla luce il lato peggiore degli italiani, quello che abbiamo sempre nascosto, il razzismo, aveva detto più volte». Diceva Camilleri.puntualmente replicava: «Eccolo! I suoi libri mi piacciono parecchio, i suoi insulti non tanto». Il tema dei migranti e del razzismo lo aveva visto fieramente opposto al ministro e, in occasione del rosario baciato da Salvini in piena campagna elettorale, aveva colto l'occasione per attaccarlo nuovamente: «mi fa vomitare» aveva detto Camilleri. E il ministro dell'Interno aveva replicato: «Scrivi che ti passa, io continuo a lavorare e, nel mio piccolo, a credere. Mi dispiace perché io adoro Montalbano. Non pensavo che un rosario, parlare di Maria, di padre Pio o San Francesco potesse far vomitare o fosse sintomo di volgarità».Ecco proprio in questo "confronto" intervengono gli utenti Twitter: «Non hai avuto rispetto di lui da vivo dovresti solo vergognarti di onorarlo da morto!!!»; «lo hai infamato ed ora lo lodi....chi semina vento raccoglie tempesta Capitano!!!»; «Almeno oggi potevi avere la decenza di stare zitto».