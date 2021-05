Mattarella alla proiezione del docufilm per la beatificazione del giudice Livatino. TV2000 celebra il magistrato e la sua beatificazione

Rosario Livatino, il magistrato morto in un agguato mafioso il 21 settembre 1990, sarà beatificato domenica ad Agrigento. Oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha assistito alla proiezione dell'anteprima del docufilm a lui dedicato nella sede del Csm, Palazzo dei Marescialli. Oltre a Mattarella erano presenti anche il ministro della Giustizia Marta Cartabia, il vicepresidente del Csm David Ermini e il presidente della Cei cardinale Gualtiero Bassetti.

“Picciotti, cosa vi ho fatto?”

In occasione della beatificazione del magistrato, Tv2000 emittente televisiva della Cei, la Conferenza Episcopale italiana, trasmetterà domenica alle 21.20 il docufilm 'Picciotti, che cosa vi ho fatto?' realizzato in collaborazione con il Centro per la cultura e la comunicazione dell'arcidiocesi di Agrigento.

Verrà trasmessa dalla stessa emittente anche la celebrazione di beatificazione di Livatino che si terrà nella Cattedrale San Gerlando di Agrigento e che sarà presieduta dal cardinale Marcello Semeraro prefetto della Congregazione vaticana per le cause dei Santi.



Nel documentario - a cura di Fausto Della Ceca, ideato e scritto da Giuseppe Cutrona, regia di Simone Di Tella - rendono testimonianza su Livatino i compagni di scuola, i colleghi magistrati e tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo.

