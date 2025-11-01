Master del Messaggero, al Tritone (il 15 novembre) l’open day della seconda edizione

Ore 18 - Newsletter Il punto serale sulle notizie del giorno Iscriviti e ricevi le notizie via email

La casa dell’informazione apre le sue porte. La storica redazione centrale del Messaggero, in via del Tritone a Roma, sarà il luogo dell’Open day della seconda edizione del Master in giornalismo e media communication che si terrà il prossimo 15 novembre dalle 10,30. Il percorso formativo post-lauream è realizzato dall’Università telematica Unimarconi in collaborazione proprio con Il Messaggero e la Academy Paolo Graldi (nata per ricordare l’indimenticabile direttore del Mattino e del Messaggero, scomparso nel 2023).

Sarà l’occasione per chi frequenterà il master di incontrare chi poi insegnerà gli strumenti del mestiere che permettono di districarsi nel mondo dell’informazione e della comunicazione. All’appuntamento, Massimo Martinelli, direttore responsabile del Messaggero e direttore operativo del master; i vicedirettori del quotidiano Guido Boffo e Alvaro Moretti (che insieme al vicedirettore Barbara Jerkov sono nel gruppo dei docenti); la giornalista e conduttrice tv Maria Latella; il caporedattore del web del Messaggero, Guglielmo Nappi; Massimo Cecchini (già inviato della Gazzetta dello Sport); la giornalista scientifica Carla Massi; il giornalista d’inchiesta del Domani, Nello Trocchia e Vittorio Sabadin, già vicedirettore della Stampa e corrispondente da Londra del Messaggero.

In sostanza, ci sarà modo di potersi confrontare con chi vive quotidianamente questo mestiere e valutare gli scenari del futuro (tra cui alcuni particolarmente sfidanti come l’intelligenza artificiale e l’attendibilità della notizia messa sempre più a rischio dai social). Per partecipare all’appuntamento (i posti sono limitati) è necessario registrarsi nella pagina dedicata al master sul sito unimarconi.it. Quest’anno l’open day si caratterizza anche per una novità: chi si iscriverà entro lunedì 24 novembre potrà usufruire del “bonus reporter” e pagare una retta di iscrizione ridotta a 4.000 euro.

IL MODELLO

Il sistema formativo del master in giornalismo e media communication prevede una parte di formazione in aula a partire dal 12 dicembre (per dodici fine settimana, venerdì e sabato a settimane alterne) e un periodo di tirocinio di 150 ore che ogni iscritto potrà svolgere in una delle testate della Caltagirone editore (oltre al Messaggero, anche Leggo, Il Mattino, Il Gazzettino, Corriere Adriatico, Nuovo quotidiano di Puglia e i periodici del gruppo, MoltoEconomia, MoltoSalute, MoltoFuturo, MoltoDonna) o negli uffici stampa di importanti società. Quest’anno, poi, si potrà vivere un’esperienza unica di stage e chiedere di fare il tirocinio durante le olimpiadi invernali Milano-Cortina, tra il 6 e il 22 febbraio. Le esperienze di tirocinio fatte nella prima edizione del master, invece, già si sono tradotte nelle prime collaborazioni concrete con Il Messaggero e alcuni studenti hanno già iniziato a firmare articoli nelle pagine del giornale.

LE REGOLE

In uno dei suoi editoriali (era il febbraio del 2002), Paolo Graldi raccontava il senso dell’essere giornalista. Una lezione che è anche un po’ la guida per chi vuole frequentare un master di questo genere e, oggigiorno, vuole comprendere esattamente la differenza tra informare e comunicare. «Fare oggi una buona informazione, sulla carta stampata e nella televisione, è una sfida che impone un aggiornamento continuo - scriveva - E spetta all'informazione, quella di qualità, il compito di vincerla. Dunque non inseguendo il peggio, scavalcando le regole, calpestando la pietà, appiattendo il bisogno di capire». «I giornali non sono pulpiti, non dispensano verità, ma hanno il compito di aiutare i lettori a capire - diceva Graldi, sottolineando anche il ruolo formativo dei media - Ciò significa mettere ogni giorno a disposizione del lettore gli strumenti con cui orientarsi e districarsi nella complessità dell'oggi». Dava chiaramente la misura di cosa significa oggi informare: un’azione che, in primo luogo, vuole essere il pilastro di una società libera, democratica, consapevole.

giampiero.valenza@ilmessaggero.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA