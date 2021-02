Masso si stacca dalla montagna e travolge un'auto: morto 68enne a Sondrio

Un masso si stacca dalla montagna travolgendo un'auto di passaggio e provoca un assurdo incidente mortale. E' successo oggi, in tarda mattinata, in territorio comunale di Civo (Sondrio), sulle alpi Retiche. È un uomo di 68 anni la vittima della disgrazia di oggi alle 11 a Civo, in Valtellina. A ucciderlo un masso franato dalla montagna che ha saltato le reti di protezione e letteralmente sfondato l'Audi su cui viaggiava. Si chiamava Roberto Bogialli e risiedeva a Morbegno (Sondrio), anche se era nato a Civo, conosciuto in zona per la sua attività di pittore. Bogialli era da solo in auto. A dare l'allarme un uomo che stava viaggiando su un motocarro alle spalle dell'Audi. Sul luogo della tragedia i carabinieri della Compagnia di Chiavenna con i Vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno, anche per il primo rapporto da trasmettere alla Procura di Sondrio per l'apertura di un'inchiesta.

Ultimo aggiornamento: 17:23

