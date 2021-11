Massimo Melis, ucciso in auto ad Halloween, fermato l'assassino: «Avrebbe agito per gelosia»

Un uomo di 62 anni è stato fermato dalla polizia a Torino nel corso delle indagini sull'omicidio commesso la sera di Halloween. Il caso è quello di Massimo Melis, operatore 52enne della Croce Verde ucciso con un colpo di pistola alla tempia nella sua automobile parcheggiata in via Gottardo, alla periferia della città, lo scorso 31 ottobre. Il sospettato è stato interrogato a lungo.

Avrebbe agito per gelosia

Il 62enne fermato nella tarda serata di ieri dalla Squadra Mobile di Torino per la morte di Massino Melis è di origine siciliana. L'uomo, secondo quanto si è appreso, frequentando il bar dove lavorava la donna che la vittima aveva accompagnato a casa poco prima di essere uccisa, si sarebbe invaghito di lei sperando in una relazione che però non c'è mai stata. Il rifiuto non avrebbe, però, fatto desistere l'uomo che, anzi, quando ha visto la donna e la vittima, che in passato avevano avuto una relazione, ricominciare a frequentarsi, si sarebbe ingelosito e la gelosia sarebbe cresciuta nelle settimane fino a sfociare nell'epilogo di domenica sera quando, secondo la ricostruzione fatta dagli investigatori, si sarebbe avvicinato all'auto sulla quale Massimo Melis era salito dopo aver riaccompagnato a casa l'amica, avrebbe aperto la portiera e sparato il colpo alla testa della vittima.

Ad oggi l'arma, con ogni probabilità un revolver, non è stata recuperata e il fermato si è avvalso della facoltà di non rispondere. Le indagini si sono sviluppate attraverso i filmati reperiti in zona, l'analisi dei tabulati e l'ascolto di testimoni che hanno permesso agli investigatori di ricostruire il quadro indiziario che ha portato al fermo. Gli accertamenti proseguiranno nei prossimi giorni per approfondire ulteriori aspetti dell'accaduto.

I funerali

I gonfaloni della Croce Verde e della Croce Rossa, insieme ad una folla commossa ha accolto il feretro di Massimo Melis, il 52enne assassinato nella notte dì Halloween in via Gottardo a Torino, nella chiesa di Sant'Antonio da Padova, in centro. Sul sagrato ad accogliere mamma Rosaria e la sorella di Massimo c'è anche don Nicholas insieme ai frati del convento dove da bambino Melis faceva il chierichetto. «Dolore senza rabbia e senza rancore, con sentimenti di amore e misericordia ora chiediamo al Signore di dare la forza alla famiglia di Massimo», ha detto padre Nicholas, che conosce bene la famiglia. «Questa settimana è stata una settimana di lacrime, come fai a non piangere per Massimo», ha detto dall'altare il parroco all'inizio della funzione.