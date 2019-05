Massimo Ghenzer, Presidente di Anlaids Lazio: «L'Aids è stato sconfitto? È una fake news»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Lazio è la Regione con la più alta incidenza di nuove diagnosi di infezione da HIV (7,5 per 100.000 residenti) e ogni anno circa 500 persone scoprono di avere l’HIV. È un dato allarmante? Secondo Massimo Ghenzer, Presidente di Anlaids Lazio, lo è, ma con una chiara spiegazione: «È allarmante perché ci sono ancora tante persone malate, ma il valore del Lazio è accidentale. Quello che conta è la prevenzione, l'uso del preservativo. Sempre».«I 25enni che spesso hanno incontri sessuali dopo aver bevuto, fase in cui la lucidità si perde e ci si dimentica di usare il preservativo».«Grazie al progetto scuole abbiamo già incontrato ventimila studenti: le ragazze sono più mature. Sono loro ad averlo in borsa o a pretendere che venga usato».«È fondamentale aumentare la sensibilizzazione sul tema e la diffusione dei test salivari che sono completamente gratuiti. Nonostante le terapie altamente efficaci, la diagnosi tardiva sembra essere purtroppo in aumento».«La velocità, l'early detection. Il risultato arriva in 20 minuti, mentre l'analisi del sangue impiega quattro o cinque giorni. Ogni giovedì nella sede di Via Giolitti 42 li facciamo con l'aiuto dei medici dell'Ospedale Spallanzani, basta prenotarsi».«Niente affatto, è una leggenda poco corretta. Da due o tre lustri non c'è più nessuna disparità tra generi».«La campagna di Anlaids Lazio per sostenere progetti di sensibilizzazione e prevenzione nella lotta all'AIDS. Giovedì 13 giugno a Palazzo Doria Pamphilj si svolge il Charity Gala con un'asta benefica».«È una fake news, bisogna tenere la guardia alta. Esiste ancora un forte pregiudizio e una scarsa percezione del rischio. Dobbiamo rilanciare lo sforzo di sensibilizzazione sul tema per combattere l'errata valutazione che vede l’HIV come una malattia lontana o in fase calante. Purtroppo non è così, è una patologia ancora presente e molto pericolosa».