Incendio Massarosa, gli abitanti al piromane: «Hai distrutto le nostre colline, non ti perdoneremo»

400 hectares are burning on the beautiful hills of #Massarosa. Impressive efforts to tame the fire with 4 canadair, 3 helicopters and hundreds of firefighters. Un nodo alla gola, keep fighting! #incendio #vigilidelfuoco #Versilia pic.twitter.com/ZU0oDzfD3J

— Claudia Casarotto (@ClaCasarotto) July 19, 2022