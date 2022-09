Sabato 3 Settembre 2022, 14:39

NOVENTA PADOVANA - Attimi di paura ieri sera alle 18, 2 settembre 2022, al centro estetico cinese denominato "Thuina" di via Montello a Noventa Padovana. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale e il personale medico del Suem 118. Secondo la ricostruzione dei fatti, un cliente del centro estetico ha contattato gli agenti del comandante vicecommissario Mario Carrai in quanto a suo dire non aveva ricevuto una prestazione adeguata all'importo pagato.

Pronto è stato l'intervento degli agenti che, dopo aver calmato gli animi dei presenti e dopo aver compreso che non si trattava di un massaggio terapeutico, ma di una prestazione sessuale precedentemente pattuita, hanno iniziato a svolgere la normale attività investigativa. Alle domande incalzanti del personale in divisa, l'operatrice orientale, G.L. di 38 anni, prima è scoppiata a piangere, poi è svenuta tra le braccia di uno degli agenti.

Sul posto sono subito arrivati i sanitari del Suem 118 che hanno provveduto alle cure del caso. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte della Polizia locale di Noventa per verificare se l'attività sia collegata o meno allo sfruttamento della prostituzione. Un dato appare certo, come già confermato dal sindaco Marcello Bano e dall'assessore alla Sicurezza, Nicola Cannistraci. Difficilmente questa attività "estetica" riaprirà al pubblico ad Oltrebrenta.