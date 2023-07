Maas, presentato a Roma progetto di un approccio innovativo alla pianificazione della mobilità

Il MaaS (Mobility As a Service) rappresenta un approccio innovativo alla pianificazione della mobilità che mette in primo piano l'utente, e le sue esigenze di spostamento, intorno al quale costruire servizi innovativi e flessibili. In un ecosistema MaaS l'utente si sposta avvalendosi di servizi che integrano, in un'unica soluzione intermodale, tutte le opzioni di spostamento disponibili sul territorio. A prima vista quest'innovazione si traduce in una semplice app in grado di offrire, con un unico biglietto di trasporto integrato, soluzioni di spostamento che si avvalgono di sharing e mezzi pubblici, ma anche aerei e treni per raggiungere rapidamente la destinazione desiderata. Dietro alla semplice app, tuttavia, si nasconde una visione innovativa della mobilità che può concorrere in modo rilevante a rendere le città del nostro Paese sempre più accessibili garantendo, allo stesso tempo, una gestione efficiente di risorse sempre più scarse: tempo e spazio. Anche nel Pnrr infatti sono stati allocati 40 milioni per la sperimentazione di questi servizi.

Il concetto di MaaS negli ultimi anni è interessato da un processo di evoluzione che risponde anche ai mutamenti delle modalità di fruizione da parte degli utenti. Pur conservando il ruolo di elemento centrale del processo di evoluzione della mobilità urbana, e non solo, l'approccio MaaS sta mettendo in luce il potenziale che i servizi di mobilità possono esprimere nel momento in cui se ne valorizzi il carattere strumentale rispetto a piattaforme commerciali terze, in modo da poter raggiungere un'utenza potenziale molto più vasta.

Si deve partire dal presupposto per cui un servizio di mobilità non soddisfa mai un'esigenza autonoma ma sempre strumentale rispetto ad una finalità ulteriore. In altre parole, raramente ci si sposta solo per il gusto di farlo. Molto più comunemente ci si sposta per recarsi a lavoro, a scuola o per svolgere una qualsiasi altra commissione quotidiana. Se fosse anche solo per raggiungere un teatro o una località di villeggiatura, lo spostamento mantiene sempre un carattere strumentale rispetto ad un'esigenza ulteriore, ricreativa o lavorativa.

Le considerazioni svolte possono essere tradotte in un differente approccio al mondo dei servizi per la mobilità. Il servizio, infatti, può essere proposto anche da piattaforme che non si occupano direttamente di mobilità, andando a integrarne le funzioni che si arricchiscono così di un'autentica estensione e da qui il nuovo paradigma di Mobility as a Feature (MaaF) termine da poco creato da un docente australiano. Un esempio concreto ed efficace può risiedere nell'acquisto del biglietto per la partita allo stadio, che includerà anche lo spostamento tramite i veicoli in sharing.

Oppure possiamo immaginare un turista che, prenotando un alloggio a Roma, potrà contestualmente organizzare i propri spostamenti in sharing o TPL. Queste attività potrebbero, inoltre, essere integrate come elemento ulteriore all’interno di una banca digitale o di una società assicurativa, di app per la ristorazione o turistica e intrattenimento. Il risultato sarà un ventaglio di opzioni sempre più esteso per utenti e clienti, con i servizi per la mobilità che fungono da completamento e da valore aggiunto.

Il Maas sta innescando una rivoluzione copernicana, che si snoderà su più livelli e inciderà in profondità in svariati aspetti della vita. Ciò che eravamo abituati a concepire come separato rigidamente, organizzato in compartimenti differenti, divisi da steccati, oggi diventa interconnesso e interdipendente. Il risultato di questo ribaltamento della prospettiva si trova certamente in un risparmio dei tempi e nella possibilità di programmare le proprie giornate, le proprie attività e la propria vita in modo più intelligente e razionale e con un respiro più ampio.

La presentazione

A Roma il progetto 'Maas' sta muovendo i primi passi ed è stato presentato la scorsa settimana in presenza del sindaco Roberto Gualtieri e dell’assessore Eugenio Patanè. L'idea di fondo è anche e soprattutto quella di incentivare e sviluppare le sinergie tra pubblico e privato, integrando e rendendo complementare il trasporto pubblico e le aziende private che operano nel settore dello sharing, che ultimamente sono diventate più aperte alle integrazioni. Una contaminazione sana e virtuosa, di cui entrambe le parti hanno fortemente bisogno, che può e deve costituire il terreno fertile per modernizzare definitivamente Roma Capitale e il Paese. L'accessibilità di alcune zone della città rappresenta un nervo scoperto. Ripensare la mobilità cittadina nel rispetto del paradigma Maas può garantire un radicale cambio di rotta, unendo pezzi e componenti del trasporto pubblico e privato, troppo disconnessi tra loro, per poi connettere e rafforzare servizi e attività collocati in diversi mercati, settori e comparti.

Il Maas non si esaurisce più nell'idea di trasporto e di mobilità, ma diventa valore per altre tipologie di servizi e mercati affermandosi come uno strumento di raccordo funzionale. Da questo punto di vista, lo sviluppo delle piattaforme Maas rappresenta la sfida del futuro che, con vocazione innovativa ma senza mai dimenticare i bisogni primari, può finalmente disegnare per Roma e l'Italia un futuro costellato di servizi avanzati ed efficienti.