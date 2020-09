Mascherine obbligatorie in Calabria: ​copertura per tutto l'arco della giornata

Torna la mascherina obbligatoria all'aperto per tutto il giorno anche in Calabria. La presidente della Regione Jole Santelli ha firmato una nuova ordinanza che «per la prevenzione e la gestione dell'emergenza Covid-19» istituisce l'obbligo di utilizzo della mascherina anche all'aperto per tutti i cittadini, esclusi i bambini al di sotto dei 6 anni e le persone con disabilità non compatibile con l'uso del dispositivo di protezione. L'ordinanza è valida sino al 7 ottobre.

