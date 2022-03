Mascherine, Green pass e obbligo vaccinale: la bozza del nuovo decreto

L'addio al Green pass è ormai davvero questione di giorni. Sta infatti per essere approvato in Consiglio dei ministri un decreto che definisce la road map per l'allentamento delle restrizioni anti-Covid. Un calendario che scandisce di fatto il ritorno alla normalità passando per alcune date simbolo e culminando il 31 maggio con l'eliminazione del certificato verde. Intanto il 31 marzo lo stato d'emergenza non verrà rinnovato e, quindi, verranno meno due dei "simboli" della lotta alla pandemia condotta fino ad oggi: il Comitato tecnico scientifico e il Commissario per l'emergenza. Poi, dal 1° aprile, inizieranno a cadere tanti dei paletti imposti fino ad oggi.



MASCHERINE: LE FFP2 RESTANO SUI BUS E TRENI

Nella bozza che approderà in cdm viene stabilito che fino al 30 aprile le mascherine Ffp2 restano obbligatorie per tutti i mezzi di trasporto (locali e non), per gli spettacoli e le competizioni aperte al pubblico, nelle discoteche e nelle sale da ballo. Mentre, sempre fino alla fine del mese di aprile, nel resto dei luoghi (quindi ristoranti, palestre, negozi) basterà la mascherina chirurgica. Unici esentati i bambini di età inferiore ai sei anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

GREEN PASS "BASE": AL LAVORO E IN MENSA

Come si legge all'interno della bozza del decreto il Green pass "base", cioè ottenibile anche attraverso l'esito negativo di un tampone, resta obbligatorio fino al 30 aprile 2022 per accedere a «mense e catering continuativo su base contrattuale», «concorsi pubblici», «corsi di formazione pubblici e privati», «colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori» e «partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto».

Stesso discorso per quanto riguarda i trasporti. Fino al 30 aprile è necessario il pass base per aerei, navi, traghetti, treni (interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità) e autobus per il trasporto interregionale.

Dal 30 aprile non sarà inoltre più richiesto per l'accesso agli uffici pubblici, agli uffici giudiziari e, soprattutto, sul posto di lavoro. Vale a dire che ai lavoratori italiani per tutto il prossimo mese sarà consentito di recarsi in ufficio con il pass base e non più con quello rafforzato.

GREEN PASS "RAFFORZATO": RISTORANTI E CENTRI SPORTIVI AL CHIUSO

Stando alla bozza in cdm il pass rafforzato - ottenibile solo attraverso vaccinazione o guarigione - resta obbligatorio fino al 30 aprile per accedere a «servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati». «Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità». «Convegni e congressi» ma anche «centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione». «Feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso». «Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò». «Attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati», «Partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso».

OBBLIGO VACCINALE

L'obbligo vaccinale fino al 15 giugno 2022 varrà per il «personale scolastico», il «personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale», il «personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori». Fino al 15 giugno 2022 vale l'obbligo vaccinale anche per il «personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale».

ISOLAMENTO E QUARANTENA

Non solo. Decadono anche le differenze tra vaccinati e non in caso di positività. «A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione.

A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti».

IL POST EMERGENZA

Il governo però si tiene le mani libere in caso di recrudescenza pandemica. E infatti, all'art.1 del testo stabilisce di preservare «fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell’ordinario», cioè che «su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti» (..) «possono essere adottate una o più ordinanze» tra quelle «emanate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza». Tant'è che, sempre solo fino alla fine di quest'anno, per far fronte al venir meno del Commissario per l'emergenza viene istituita presso il ministero della Difesa «un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia». Dal 2023 tutti i compiti residuali ripasseranno sotto il controllo del ministero della Salute, che comunque affiancherà la Difesa fin da subito e, da ottobre, sarà potenziato con l'assunzione di almeno 10 nuovi dirigenti. Non solo, al ministero sarà anche concesso di intervenire per eventualmente limitare spostamenti da e per l'estero.