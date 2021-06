Mercoledì 23 Giugno 2021, 15:56

Dal 28 giugno non sarà più obbligatorio indossare la mascherina all'aperto. L'obbligo, che nella provincia di Bolzano è stato già abolito da qualche giorno, è stato abolito da una ordinanza del ministero della Salute che tuttavia non significa che diremo addio alla mascherina.

L'ordinanza, infatti, stabilisce che bisogna sempre avere con sé una mascherina da utilizzare anche all'aperto tutte le volte che sia inevitabile per proteggere sé e gli altri e dunque in caso di assembramento oppure nelle aree all'aperto degli ospedali o di strutture sanitarie oppure ancora quando ci si trova in presenza di persone immunodepresse. Non solo.

Dove bisogna indossare ancora la mascherina?

Quando si entra in un esercio commerciale o in un centro commerciale bisognerà indossare la mascherina.

Bar e ristoranti

Se si sta al chiuso si può togliere la mascherina quando si è seduti al tavolo mentre bisogna metterla quando ci si alza per andare al bagno, per uscire o per avvicinarsi alla cassa. Il personale dovrà mantenere l'uso della mascherina.

Mezzi pubblici

Alla pensilina o alla fermata dell’autobus si può togliere la mascherina, ma una volta a bordo bisognerà mantenerla.

Aerei e treni

Resta obbligatorio viaggiare con la protezione. Su aerei e treni le regole non cambiano, anche perché la capienza dei vagoni è stata portata all’80 per cento.

Mascherine, cosa sta facendo il resto d'Europa

In Francia l'obbligo di portare le mascherine all'aperto è stato abolito dal 17 giugno, fatta eccezione per le tribune degli stadi o i mercati. La Svizzera ha adottato gli stessi tempi dell'Italia. In Germania la situazione è articolata perché già ora in alcuni Länder non è più obbligatorio indossarla se non sui mezzi pubblici. In Spagna il premier Pedro Sánchez ha annunciato che "presto abbandoneremo anche le mascherine per strada".