Al Mascagni Festival la banda della Polizia di Stato per "Scegli la strada giusta". Can Yaman testimonial della campagna

Mercoledì 15 Settembre 2021, 13:01

Si chiude con un “gran soirée” rivolta ai giovani la seconda edizione del Mascagni Festival, che giovedì 16 settembre a Livorno vedrà l'esibizione della Banda della Polizia di Stato, diretta dalla maestria del Direttore e Maestro Maurizio Billi. Un evento esclusivo dedicato al 5° anniversario della morte di Carlo Azeglio Ciampi, l‘ex Presidente della Repubblica, che sarà ricordato con un concerto organizzato in collaborazione con ANCRI (Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana).

Testimonial della campagna Can Yaman

La serata vuole rivolgersi soprattutto ai nostri giovani per i quali, in collaborazione con il Comune di Livorno e l’Ufficio Scolastico Provinciale, è stato strutturato il progetto #sceglilastradaGIUSTA che li accompagnerà per l’intero anno accademico. L’obiettivo è proprio quello di fidelizzare i ragazzi, attraverso un connubio di musica-cultura e territorio, a quei valori di tradizione e legalità dei quali è portatrice la Polizia di Stato. Già nell’evento del 23 maggio 2021 in Piazza Garibaldi gli studenti dei cinque Istituti Scolastici livornesi lanciarono la prima tappa del progetto #sceglilastradaGIUSTA con la presentazione di un videoclip, da loro realizzato, sulla vita dei 5 eroi di Capaci.

X Factor, Tersigni: «Non solo Skam, ora vorrei essere un esempio»

Un percorso, quello Istituzionale, che il Mascagni Festival – sotto la direzione artistica del Maestro Marco Voleri, vuole consolidare. Dopo la partecipazione, in occasione dell’edizione “debutto” del 2020 con la Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri, secondo quanto dichiarato dallo stesso Direttore Artistico «è un onore collaborare come realtà artistica che si mette al servizio della comunità con quelle realtà dello Stato che sono vicine ai cittadini, alla loro sicurezza nel vivere civile e democratico e che hanno scelto il Mascagni Festival ed il suo appuntamento conclusivo proprio per veicolare un loro progetto sociale. E’ proprio il caso di dire: l’arte al servizio della società».

Testimonial della campagna #sceglilastradaGIUSTA sarà l’attore turco Can Yaman, laureto in Giurisprudenza in California, che ha scoperto di amare la recitazione e, dopo aver frequentato corsi di Acting Studio in America, ha iniziato la carriera di attore nel 2014 diventando presto uno degli attori più amati in Turchia e non solo. Nel 2019 riceve il riconoscimento di miglior attore di serie TV in Turchia e, proprio in questa 78° edizione del Festival di Venezia, ha ricevuto il Premio Best Movie Filming Award come miglior attore Internazionale in serie TV. Il suo rapporto con la città labronica: «sono molto legato alla città di Livorno dove, a soli 14 anni, ho soggiornato per un mese presso una famiglia e ho imparato la lingua italiana. Un’esperienza formativa che mi ha dato la possibilità di crescere velocemente. Frequentavo soprattutto gli adulti e con loro ho avuto l’opportunità di girare tutta la Toscana. Tornato al liceo, ho avuto tanti amici e professori italiani. Questo stimolo mi ha reso uno studente particolarmente bravo conseguendo risultati che hanno dato grandi soddisfazioni anche alla mia famiglia. Tornare a Livorno, accanto alla Polizia di Stato e in un contesto di grande prestigio come il Mascagni Festival, per lanciare un messaggio sociale rivolto ai giovani, è per me una grande emozione e un dovere che sento vivo nel mio cuore».

La serata

La serata sarà presentata dal giornalista e conduttore televisivo Marco Mazzocchi, dal 2020 alla guida del programma Stop and Go e parte integrande del cast di Quelli che il calcio. Un momento estremamente significativo, riservato al ricordo della figura dell’ex Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, sarà affidato all’Ispettore della Polizia di Stato e attore teatrale umbro Stefano de Majo, che ha già avuto modo di essere conosciuto nella città livornese in Piazza Garibaldi, nel passato mese di giugno, con la rappresentazione dal titolo: “Garibaldi – il sogno della libertà”.

La grande conclusione del Mascagni Festival, che il 16 settembre avrà inizio alle ore 19:30, dopo i saluti istituzionali e la presentazione dell’evento, darà il via all’esibizione di 8 brani musicali e terminerà con l’Inno di Mameli, eseguito – in esclusiva e su richiesta dell’ANCRI – dal Maestro Marco Voleri, Direttore Artistico del Festival.