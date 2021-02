Martina Rossi, la Cassazione: «C'è stato errore macroscopico sul punto di caduta, dai giudici dell'appello esame superficiale delle prove»

Sulla morte di Martina Rossi la Cassazione parla di errore macroscopico dei giudici dell'Appello che hanno esaminato le prove in modo superficiale. Il 21 gennaio scorso infatti la Cassazione aveva annullato le assoluzioni di Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni. E ha disposto un processo d'appello bis a Firenze per la morte di Martina Rossi, la studentessa ligure che nell'estate 2011 precipitò dal balcone di un hotel a Palma di Maiorca.

APPROFONDIMENTI ITALIA Martina Rossi, morta per sfuggire allo stupro: assolti gli imputati IL CASO Martina Rossi, Corte d’Appello: «Non morì per... AREZZO Martina Rossi morta per sfuggire allo stupro. Luca dopo... SPAGNA Martina giù dal balcone per sfuggire alla violenza: assolti i...

I giudici di piazza Cavour hanno annullato con rinvio la sentenza con cui, il 9 giugno scorso, la Corte d'appello di Firenze aveva assolto i due imputati con la formula "perché il fatto non sussiste": Vanneschi e Albertoni erano invece stati condannati nel 2018 in primo grado dal tribunale di Arezzo a 6 anni di reclusione per tentata violenza sessuale di gruppo e morte come conseguenza di altro delitto.

Martina Rossi, morta per fuggire a uno stupro: la Cassazione annulla assoluzioni. I genitori: «È passo verso giustizia»

«I giudici di appello, con un esame invero superficiale del compendio probatorio, hanno ritenuto di ricostruire una diversa modalità della caduta della ragazza, cadendo in un macroscopico errore visivo di prospettiva nell'esaminare alcune fotografie, quanto all'individuazione del punto di caduta, individuandolo nel centro del terrazzo». È quanto scrivono i giudici della III sezione penale della Cassazione nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 21 gennaio hanno annullato l'assoluzione per Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi imputati nel processo sul caso di Martina Rossi, la ventenne ligure morta precipitando dal balcone di una camera di albergo a Palma di Maiorca, in Spagna, il 3 agosto 2011. Secondo i supremi giudici, nella sentenza di appello sono stati «depotenziati tutti gli elementi fattuali certi della scena del tragico evento come emergenti dagli atti, depotenziando, altresì la portata delle altre circostanze indizianti certe (i graffi sul collo di Albertoni ed il mancato rinvenimento sul cadavere della vittima dei pantaloncini del pigiama) e con un ragionamento di evidente incongruenza logica, hanno assolutizzato le dichiarazioni del testimone oculare della precipitazione di Martina (…) sminuendo altresì il narrato degli altri testimoni de auditu, però essenziali per individuare la diacronicità degli accadimenti, ossia quanto riferito dai turisti danesi che occupavano la stanza a fianco di quella ove si trovavano i giovani imputati».

«La sentenza impugnata - scrivono i giudici della Cassazione che hanno disposto per i due imputati un nuovo processo di appello - non è capace di resistere, considerata sia l'incompletezza, sia la manifesta illogicità, sia la contraddittorietà della motivazione redatta dal Collegio di appello, risultando tale motivazione priva di una visione sistematica dell'intero quadro istruttorio e non esaustiva e osservante dei principi giurisprudenziali».

Ultimo aggiornamento: 13:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA