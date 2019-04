Marsala, trovato morto il 27enne scomparso sabato dopo la discoteca: il cadavere dietro un casolare

Gianni Genna, il ragazzo di 27 anni scomparso sabato notte, è stato trovato morto dietro un casolare di contrada Ciavolotto, a Marsala. Gianni era stato visto per l'ultima volta in un locale di contrada Digerbato, a 500 metri dal luogo del ritrovamento. Il corpo - con ecchimosi sul viso - era sotto un albero e aveva gli stessi indumenti indossati la sera della scomparsa. A ritrovarlo è stata una squadra di vigili del fuoco, finanzieri e un volontario. Abitanti dicono che ieri la zona era stata ispezionata, ma non era stato trovato nulla.

Nicoletta, 25 anni, esce con un'amica e scompare nel nulla: «Aiutateci a ritrovarla»

© RIPRODUZIONE RISERVATA